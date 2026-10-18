Hindistan'ın Gwalior kentinde kamyon kalabalığa daldı, 15 kişi öldü

Hindistan'ın Gwalior kentinde kamyon kalabalığa daldı, 15 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Gwalior kentinde bir kamyon, Shitala Mata Tapınağı yakınında toplanan kalabalığın arasına girdi. Polis, olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını, soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
HİNDİSTAN'ın Madya Pradeş eyaletinde, kamyonun tapınak yakınında toplanan kalabalığa arasına girmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan basını, bir kamyonun Madya Pradeş eyaletinin Gwalior kentindeki Shitala Mata Tapınağı yakınında toplanan kalabalığın arasına girdiğini duyurdu. Polis, kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı