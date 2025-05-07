Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

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Hindistan'ın Füze Saldırısı: 26 Ölü, 46 Yaralı

Hindistan'ın Füze Saldırısı: 26 Ölü, 46 Yaralı
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Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, yaralı sayısının ise 46'ya çıktığını duyurdu. Saldırıların özellikle cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiği bildirildi.

PAKİSTAN ordusu, Hindistan'ın füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini duyurdu.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry yaptığı açıklamada, Hindistan'ın füzeyle saldırdığı bölgelerde ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini bildirdi. Hindistan'dan ateşlenerek ülkedeki pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiğini belirten Chaudhry, Bahawalpur Camisi'ne düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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