Hindistan'ın efsanevi film yönetmeni Shyam Benegal hayatını kaybetti

Hint sinemasını yasa boğacak haberi Pia Benegal duyurdu. 1970'li ve 1980'li yıllarda Hindistan'da paralel sinema akımının önemli isimlerinden biri olan Shyam Benegal, 90 yaşında hayatını kaybetti.

ÜNLÜ YÖNETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Efsanevi yönetmenin kızı Pia Benegal, Hindistan medya kuruluşlarına yaptığı açıklamayla babasının ölümünü doğruladı. Pia Benegal, babasının Maharashtra'nın başkenti Mumbai'de kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Benegal, "Dün saat 18.38'de Mumbai Central Wockhardt Hastanesi'nde vefat etti. Birkaç yıldır kronik böbrek rahatsızlığı çekiyordu ancak durumu çok kötüleşmişti. Ölümünün sebebi bu." ifadelerini kullandı.

SHYAM BENEGAL KİMDİR?

14 Aralık 1934 yılında dünyaya gelen Shyam Benegal Hintli bir film yönetmeni, senarist ve belgesel yapımcısıydı. Genellikle paralel sinemanın öncüsü olarak kabul edilir ve yaygın olarak 1970'lerden sonraki en büyük film yapımcılarından biri olarak kabul edilir. On sekiz Ulusal Film Ödülü , bir Filmfare Ödülü ve bir Nandi Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül aldı . 2005 yılında, sinema alanında Hindistan'ın en yüksek ödülü olan Dadasaheb Phalke Ödülü ile onurlandırıldı. 1976'da Hindistan Hükümeti tarafından ülkenin dördüncü en yüksek sivil onuru olan Padma Shri ile onurlandırıldı ve 1991'de sanat alanındaki katkılarından dolayı üçüncü en yüksek sivil onuru olan Padma Bhushan ile ödüllendirildi. Benegal, 23 Aralık 2024'te 90 yaşında kronik böbrek hastalığı tedavisi gördüğü Mumbai'deki Wockhardt Hastanesi'nde vefat etti.

Benegal , toplumsal reform, kadın hakları ve Hint toplumunda var olan bölünmeleri konu alan Ankur (1974), Nishant (1975), Manthan (1976), Mandi (1983) ve Zubeidaa (2001) gibi klasikleriyle ünlüdür .

PARALEL SİNEMA AKIMI NEDİR?

Paralel sinema veya Yeni Hint Sineması, 1950'lerde Batı Bengal eyaletinde ana akım ticari Hint sinemasına alternatif olarak ortaya çıkan bir Hint sineması hareketidir. İtalyan Yeni Gerçekçiliğinden esinlenen Paralel Sinema, Fransız Yeni Dalgası ve Japon Yeni Dalgası'ndan hemen önce başladı ve 1960'ların Hint Yeni Dalgası'nın öncüsüydü. Hareket başlangıçta Bengal sineması tarafından yönetildi ve Satyajit Ray , Mrinal Sen , Ritwik Ghatak , Tapan Sinha ve diğerleri gibi uluslararası alanda beğenilen film yapımcıları üretti. Daha sonra Hindistan'ın diğer film endüstrilerinde öne çıktı. Ciddi içeriği, gerçekçiliği ve doğallığı , dönemin sosyopolitik iklimine keskin bir bakış açısıyla sembolik öğeleri ve ana akım Hint filmlerine özgü şarkı ve dans rutinlerinin genel olarak reddedilmesiyle tanınır.