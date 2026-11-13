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Hindistan'ın Assam eyaletinde minibüsle kamyonun çarpışmasında 23 kişi öldü

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Hindistan'ın Assam eyaletinde minibüsle kamyonun çarpışmasında 23 kişi öldü
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Hindistan'ın Assam eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 23 kişi hayatını kaybetti. Polis, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

HİNDİSTAN'ın Assam eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 23 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basını, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 23 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Polis, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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