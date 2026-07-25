Hindistan Eğitim Bakanı, haftalar süren öğrenci protestolarının ardından istifa etti

(ANKARA) - Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, ülke genelinde haziranın ortasından bu yana devam eden kitlesel öğrenci protestolarının ardından görevinden istifa etti. Başbakan Narendra Modi'nin istifayı kabul etmesinin ardından protestoları organize eden "Hamam Böceği Halk Partisi" (CJP) adlı gençlik hareketi, hükümetin taleplerini kabul ettiğini belirterek eylemleri sonlandırdığını duyurdu.

Hindistan'da milyonlarca öğrenciyi etkileyen sınav sorusu sızıntıları nedeniyle haftalardır süren protestolar Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasıyla sonuçlandı. Protestolar, Hindistan'ın en rekabetçi üniversite ve meslek yüksekokulu giriş sınavlarından bazılarında soru kitapçıklarının sızdırıldığı iddiaları üzerine başlamıştı. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin etkilendiği ifade edilen skandal sızıntılar, bazı öğrenci intiharlarıyla da ilişkilendiriliyor.

Başkent Yeni Delhi başta olmak üzere ülke genelinde düzenlenen gösteriler, başlangıçta eğitim sisteminde reform talebiyle ortaya çıksa da zamanla işsizlik, ekonomik fırsat eşitsizliği ve hükümetin hesap verebilirliğine yönelik daha geniş çaplı bir gençlik hareketine dönüştü. Protestolar, Başbakan Narendra Modi'nin 2014'te göreve gelmesinden bu yana karşılaştığı en büyük toplumsal muhalefet dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Hafta başında parlamentoya yürümek isteyen protestoculara polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi ülke genelinde tepkiyi büyüttü. Ardından hükümet ile CJP temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya vardı.

CJP sözcüleri, hükümetin üç temel talebi kabul ettiğini ve bu doğrultuda protestoları sonlandırdıklarını açıkladı. CJP sözcüsü Ashutosh Ranka, "Tüm taleplerimiz kabul edildi. Protestocuları derhal ve barışçıl şekilde eylemleri sonlandırmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. İstifa haberinin ardından Yeni Delhi'deki göstericiler kutlamalara başladı.

Eğitim Bakanı Pradhan görevinden ayrılırken, soru sızıntılarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen intiharlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin ailelerine 10 milyon rupi tazminat ödenmesi ve protestocular hakkında yasal işlem yapılmaması konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi. Hareket, hükümete yazılı taahhüt taslağını ilettiklerini ve resmi yanıtın gelecek hafta beklendiğini duyurdu.

İstifasını X üzerinden duyuran 57 yaşındaki Pradhan ise ülkede yaşanan gelişmeler nedeniyle görevinden ayrıldığını belirterek, "Ülke gençliğinin beklentilerine, duygularına ve meşru taleplerine derin saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA