Hindistan Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye Tepki: 'Avrupa Daha Fazla Ticaret Yapıyor'

HİNDİSTAN Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı fonladığımızı söylüyorlar ancak Rusya-Avrupa ticareti, Hindistan- Rusya ticaretinden daha büyük" dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya'dan yaptıkları petrol ithalatının ABD tarafından eleştirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Jaishankar, Avrupa'nın Rusya ile daha fazla ticareti bulunduğunu belirtti.

Rusya'dan petrol aldıkları için ABD'nin kendilerine gümrük vergisini artırma kararının 'haksız ve anlamsız' olduğunu vurgulayan Jaishankar, Avrupa'nın Rusya ile yaptığı ticaretin Hindistan'ınkinden daha büyük olduğunu bildirdi. Jaishankar, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı fonladığımızı ve para verdiğimizi söylüyorlar ancak Rusya-Avrupa ticareti, Hindistan-Rusya ticaretinden daha büyük. Avrupa'nın parası kasalara girmiyor mu? Eğer argümanınız enerji ise Avrupa daha çok enerji alıyor. Argümanınız kimin daha çok ticaret yaptığıysa, Avrupa bizden daha çok yapıyor" ifadelerini kullandı.

Jaishankar, ABD'nin, Rusya ile ticaret yaptığı için diğer ülkeleri eleştirmesini 'komik' olarak nitelendirerek, "Petrol almakla ilgili bir probleminiz varsa almayın. Kimse sizi almaya zorlamıyor. Avrupa alıyor, Amerika alıyor. Yani sevmiyorsanız almayın" diye konuştu.

Hindistan'ın kendi ulusal çıkarları için karar verme hakkı olduğunu aktaran Jaishankar, ABD ile müzakerelerini gerilime rağmen sürdürdüklerini dile getirdi.