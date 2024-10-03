Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu

Hindistan'da yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken kısa sürede viral oldu.

MAĞARADAN ÇIKARILDI

Yetkililer tarafından bir mağarada bulunan yaşlı adam bin bir güçlükle bulunduğu yerden çıkarılırken kimlik tespiti yapılan adamın 188 yaşında olduğu öne sürüldü.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Servis edilen görüntülerde mağaradan çıkarılan yaşlı adamın bir deri bir kemik, saç ve sakalları uzamış halde görevlilerin kollarında hastaneye götürüldüğü anlar yer aldı.