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Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu

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Hindistan'da bir mağarada şans eseri bulunan adamın yaşını duyan yetkililer kulaklarına inanamadı. 188 yaşında olduğu iddia edilen adam, bir deri bir kemik, saç ve sakalları uzamış halde sağlık görevlileri tarafından çıkarıldığı mağaradan hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hindistan'da yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken kısa sürede viral oldu.

MAĞARADAN ÇIKARILDI

Yetkililer tarafından bir mağarada bulunan yaşlı adam bin bir güçlükle bulunduğu yerden çıkarılırken kimlik tespiti yapılan adamın 188 yaşında olduğu öne sürüldü.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Servis edilen görüntülerde mağaradan çıkarılan yaşlı adamın bir deri bir kemik, saç ve sakalları uzamış halde görevlilerin kollarında hastaneye götürüldüğü anlar yer aldı.

Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

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Yorumlar (17)

sinan çayırcı:

Hastaneye sevk edildiyse ölür :)

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4
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Ahmet Çakır:

Hassittirin 188 yaşındaymış palavraya bak.Klasik budist pisliklerinin oyunu

58
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Mustafa Cumhur:

hastanede ölür serum falan takarlar metabolizması bozulur alışık olduğu düzeni kaybeder ve ölür

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1
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Tutankamon Hoca:

Türkiyede o yaşı göremez hr türlü kansorojen madde gıdalarımızda mevcut sağolsun hükümet sahte bal yakalıyor stookları nitirin diye imalathaneyi kapatmıyor aynı ürün avrupada hic bir katkı maddesız üretiliyor Türkiyede glikoz kıvam artırıcı yapan tatlandırıcı her türlü uyduruk ürün giriyor

11
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tertip kirtasiye:

Yok artık yanlışınız var 300....

12
0
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GÖRÜNMEZ ADAM:

Alsanıza lan adamı sırtınıza

7
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tolgn:

yalan, 88 yaşında!

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R. ÇINAR:

O mağara içinde zaman kavramını da yitirmiştir ancak 88 yaşındadır 100 de kafadan eklemişler. Dünyada uzun yaşama rekoru Fransa'da 122 yaş Jeanne Calment'dir Protein olmadığı için otlarla beslendiği için bir deri bir kemik kalmış zavallı

2
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Sefa Kırcalı:

Kıymetlimissssssssss

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MURAT AKYOL:

Ben tanıyom bu adamı 35 yaşında yalan konuşuyorlar.

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