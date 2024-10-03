Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
Hindistan'da bir mağarada şans eseri bulunan adamın yaşını duyan yetkililer kulaklarına inanamadı. 188 yaşında olduğu iddia edilen adam, bir deri bir kemik, saç ve sakalları uzamış halde sağlık görevlileri tarafından çıkarıldığı mağaradan hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Hindistan'da yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler yüzlerce kullanıcı tarafından paylaşılırken kısa sürede viral oldu.
MAĞARADAN ÇIKARILDI
Yetkililer tarafından bir mağarada bulunan yaşlı adam bin bir güçlükle bulunduğu yerden çıkarılırken kimlik tespiti yapılan adamın 188 yaşında olduğu öne sürüldü.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Servis edilen görüntülerde mağaradan çıkarılan yaşlı adamın bir deri bir kemik, saç ve sakalları uzamış halde görevlilerin kollarında hastaneye götürüldüğü anlar yer aldı.