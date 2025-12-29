Haberler

Hindistan'da Tren Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Andhra Pradeş eyaletinde yolcu treninde çıkan yangında 70 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti. Yangın, yemekli vagon yakınında başladı ve tren derhal durdurularak itfaiye ekipleri müdahale etti.

HİNDİSTAN'ın Andhra Pradeş eyaletinde trende çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde Tata Nagar'dan Ernakulam'a giden yolcu treninde yerel saatle 01.30 sıralarında yangın çıktı. Yangında 70 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, yangının trenin yemekli vagonuna bitişik B1 ve M2 numaralı klimalı vagonlarda çıktığını, olayın makinistler tarafından fark edilmesi üzerine trenin istasyonda durdurulduğunu aktardı. Yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
