Hindistan'da Tren Kazası: Ölü Sayısı 275'e Düştü

BALASORE, 5 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'da Cuma günü meydana gelen tren kazasında yaralanan bir yolcu, Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinin Balasore bölgesindeki bir hastanede tıbbi muayeneden geçiyor, 4 Haziran 2023.

Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinin genel sekreteri Pradeep Jena Pazar günü yaptığı açıklamada, kazada ölenlerin sayısının 275 olarak revize edildiğini söyledi. Jena, "Ölü sayısı 288 değil 275. Veriler, bölge sulh hakimi tarafından kontrol edildi. Bazı cesetlerin iki kez sayıldığı belirlendikten sonra ölü sayısı 275 olarak revize edildi. 275 kişiden sadece 88'inin kimliği tespit edilebildi" dedi. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)