Hindistan'da Trafik Kazası: 20 Ölü

Hindistan'da Trafik Kazası: 20 Ölü
Güncelleme:
Telangana eyaletinde bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada yaralılar da var, bazılarının durumu ağır.

Hindistan basını, Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'ın yaklaşık 58 kilometre batısındaki Rangareddy bölgesinin Chevella kasabası yakınlarındaki kara yolunda trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Üst düzey polis yetkilisi Mahesh Bhagwat, yaptığı açıklamada, "Bu sabah, çakıl yüklü bir kamyon, Haydarabad-Bijapur ulusal kara yolunda Chevella'nın Mirzaguda köyü yakınlarında bir otobüsle çarpıştı. Kazada 20 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların bazılarının durumu ağır. Hızı çok yüksek olan damperli kamyonun, otobüse çarptığını düşünüyoruz. Otobüs görevlisinin otobüste yaklaşık 72 kişi olduğu yönündeki ifadesini doğrulamaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
