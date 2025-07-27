Hindistan'da Tapınakta İzdiham: 6 Ölü, 29 Yaralı

Hindistan'da Tapınakta İzdiham: 6 Ölü, 29 Yaralı
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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki Mansa Devi tapınağında çıkan izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. İzdihamın elektrik kablosunun düşmesi sonucu paniğin patlak vermesi nedeniyle oluştuğu bildiriliyor.

HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde, Hindu tapınağında çıkan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki Mansa Devi tapınağında çıkan izdiham sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı kaydedildi. İzdihamın, yüksek voltajlı elektrik kablosunun tapınak yoluna düşmesinin ardından, toplanan kalabalıkta paniğe yol açması nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Yetkililer, yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını ve can kaybının artabileceğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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