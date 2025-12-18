Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan bir Hindu tapınağında dağıtılan yaklaşık 3 bin kilogram prasad (adak yemeği), yoğun kalabalık nedeniyle dakikalar içinde yağmalandı. Olay sırasında tapınak çevresinde kısa süreli panik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, tapınakta düzenlenen dini törenin ardından ibadet edenlere prasad dağıtımı yapıldı. Dağıtımın başlamasıyla birlikte kalabalık hızla artarken, kontrolsüzlük kısa sürede izdihama dönüştü. Görevlilerin müdahalesine rağmen, yaklaşık 3 tonluk adak yemeği çok kısa sürede tükendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI

Tapınak çevresinde yeterli güvenlik ve düzenin sağlanamaması nedeniyle kalabalığın kontrolden çıktığı belirtildi. Görgü tanıkları, bazı kişilerin adak yemeklerini çuvallar ve kaplarla taşımaya çalıştığını aktardı.

ASLINDA BİR FESTİVAL AMA...

Hindistan'da Annaku? (Annakoot) Festivali kapsamında gerçekleştirilen bu gelenekte, tapınakta sunulan büyük miktardaki prasad, kapıların açılmasının ardından katılımcılar tarafından birlikte alınıyor.

Ancak bir kutlama ve adak paylaşım ritüeli olarak kabul edilen bu geleneğin çağdışı kaldığı yorumları da yapılıyor.

Ortaya çıkan bu görüntüler karşısında "Bir izdihamı 'yüzyıllar öncesine dayanan bir gelenek' olarak adlandırmak, kötü yönetimi örtbas etmek için uydurulmuş uygun bir bahaneden başka bir şey değil. Birçok ortaçağ alışkanlığını geride bıraktık; yiyeceklerin üzerine basıldıktan veya bir parça yiyecek için kavga edildikten sonra 'kutsal' hale geldiği inancı bir gerilemedir, bir ritüel değil." yorumu yapanlar da oldu.