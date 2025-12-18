Haberler

Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı
Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki bir Hindu tapınağında ibadet sonrası dağıtılan 3 tonluk adak yemeği, tam anlamıyla yağmalandı. Binlerce kiloluk yemek bir anda tükendi. İnsanların yemeğe ulaşmak için birbirini ezdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

  • Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki bir Hindu tapınağında dağıtılan yaklaşık 3 bin kilogram adak yemeği, yoğun kalabalık nedeniyle dakikalar içinde yağmalandı.
  • Olay sırasında tapınak çevresinde kısa süreli panik yaşandı ve güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı belirtildi.
  • Bu olay, Hindistan'da Annakoot Festivali kapsamında gerçekleştirilen bir gelenek sırasında meydana geldi.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan bir Hindu tapınağında dağıtılan yaklaşık 3 bin kilogram prasad (adak yemeği), yoğun kalabalık nedeniyle dakikalar içinde yağmalandı. Olay sırasında tapınak çevresinde kısa süreli panik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, tapınakta düzenlenen dini törenin ardından ibadet edenlere prasad dağıtımı yapıldı. Dağıtımın başlamasıyla birlikte kalabalık hızla artarken, kontrolsüzlük kısa sürede izdihama dönüştü. Görevlilerin müdahalesine rağmen, yaklaşık 3 tonluk adak yemeği çok kısa sürede tükendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI

Tapınak çevresinde yeterli güvenlik ve düzenin sağlanamaması nedeniyle kalabalığın kontrolden çıktığı belirtildi. Görgü tanıkları, bazı kişilerin adak yemeklerini çuvallar ve kaplarla taşımaya çalıştığını aktardı.

ASLINDA BİR FESTİVAL AMA...

Hindistan'da Annaku? (Annakoot) Festivali kapsamında gerçekleştirilen bu gelenekte, tapınakta sunulan büyük miktardaki prasad, kapıların açılmasının ardından katılımcılar tarafından birlikte alınıyor.

Ancak bir kutlama ve adak paylaşım ritüeli olarak kabul edilen bu geleneğin çağdışı kaldığı yorumları da yapılıyor.

Ortaya çıkan bu görüntüler karşısında "Bir izdihamı 'yüzyıllar öncesine dayanan bir gelenek' olarak adlandırmak, kötü yönetimi örtbas etmek için uydurulmuş uygun bir bahaneden başka bir şey değil. Birçok ortaçağ alışkanlığını geride bıraktık; yiyeceklerin üzerine basıldıktan veya bir parça yiyecek için kavga edildikten sonra 'kutsal' hale geldiği inancı bir gerilemedir, bir ritüel değil." yorumu yapanlar da oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
