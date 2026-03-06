Haberler

Hindistan'da savaş uçağı düştü

Hindistan'da savaş uçağı düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Su-30MKI savaş uçağı, Assam eyaletinde kalkışından kısa bir süre sonra kayboldu ve radardan çıktı. Uçağın Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü bildirildi ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

HİNDİSTAN'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kalkıştan bir süre sonra kaybolan savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Su-30MKI' tipi savaş uçağının, Assam eyaletinin Jorhat kentinden havalandığı belirtildi. Uçakla son temasın yerel saatle 19.42'de kurulduğu kaydedilen açıklamada, planlanan varış saatini geçen uçağın radardan çıktığı ifade edildi. Açıklamada, uçağın Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor