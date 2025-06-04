Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu: 44 Ölü
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e çıktı. Yağışlar, 1500'den fazla köyü etkileyip, tarım arazilerine büyük zarar verdi.
HİNDİSTAN'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 44 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Megalaya, Manipur, Tripura, Nagaland ve Mizoram eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu selde yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi. Yetkililer, yağışların 1500'den fazla köyü etkisi altına aldığını ve 14 bin 739 hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya