Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 30 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya