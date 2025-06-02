Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki bazı eyaletlerde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu gerçekleşen sel felaketi 30 kişinin ölümüne neden oldu.
Hindistan'da şiddetli yağışların yol açtığı selde 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Arunaçal Pradeş, Mizoram ve Tripura eyaletlerinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 30 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bölgede sağanağın devam edeceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya