Hindistan'da Şiddetli Yağış Sel Felaketine Neden Oldu

(ANKARA) - Hindistan'da şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki Pencap eyaletinde aşırı yağış sele yol açtı. Afet sonucunda en az 30 kişi hayatını kaybetti, 354 binden fazla kişi de selden etkilendi.

Yetkililerin nehirler ve barajların tehlike seviyesine yaklaşması dolayısıyla eyalette 23 yeri sel bölgesi olarak ilan etti.

Yaklaşık 20 bin kişi sel riski taşıyan bölgelerden tahliye edildi. Felaketten etkilenen ailelerin barınma ve temel ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla yardım kampları kuruldu.

Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, Hindistan genelinde eyalete destek olma çağrısında bulunarak, bu felaketin 1988'den bu yana yaşanan en kötü sel felaketi olduğunu belirtti.

Hindistanın "gıda ambarı" olarak anılan Pencap, özellikle buğday ve pirinç gibi temel gıda ürünlerinin üretiminde önemli bir rol oynuyor. Afet sonrası 148 bin hektar tarım arazisinin su altında kalarak ciddi şekilde zarar gördüğü açıklandı.