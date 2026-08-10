Assam'da Sellerde Can Kaybı 100'e Yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 100'e ulaştı. Eyalet Afet Yönetim İdaresi'nin verilerine göre, 25 bölgede 1,1 milyondan fazla kişi selden etkilendi. Assam Başbakanı Himanta Biswa Sarma, durumun ciddiyetini sosyal medya hesabından duyurdu.
HİNDİSTAN'IN Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.
Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi'nin (ASDMA), şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu. Açıklamada, eyalet genelindeki sellerde son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece eyalette yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e yükseldi.
Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma ise sanal medya hesabından paylaşımında, eyaletin 25 bölgesinde 1,1 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiğini aktardı.