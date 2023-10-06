Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 42'ye yükseldi

Hindistan'ın Sikkim eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıkarken, aralarında Hint ordusuna bağlı askerlerin de bulunduğu kaybolan 142 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı arttı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 42'YE ÇIKTI

Hindistan'ın kuzeyindeki Sikkim eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin Sikkim'de 20, Batı Bengal eyaletinde ise 22 cansız bedene ulaştıkları belirtilerek, can kaybının 42'ye yükseldiği duyuruldu.

142 KİŞİ KAYIP

Bugünden itibaren havaların iyileşmesiyle 15'i ordu personeli olmak üzere kayıp 142 kişiyi arama çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.