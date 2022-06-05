Hindistan'da İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden siyasetçi partisinden ihraç edildi - Haberler

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Hindistan'da İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden siyasetçi partisinden ihraç edildi

İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Hindistan'da İslam dinine ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma partiden ihraç edildi. Daha sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Sharma, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alıyorum" ifadesini kullandı.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma, katıldığı bir televizyon programında İslam dinine, Hz. Muhammed'e ve eşi Hz. Ayşe'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullandı.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİ

Halk Partisi, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Sharma'yı görevden ihraç etti. Kararın ardından Hindistan Halk Partisi (BJP) bir bildiri yayınlayarak, "BJP, herhangi bir dine ya da mezhebe hakaret eden ve küçük düşüren ideolojilere karşıdır. BJP bu tür insanları veya felsefeyi desteklemez. BJP, herhangi bir dinin başka bir dine ya da dini şahsiyete yaptığı hakareti kınıyor" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

Sharma, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alıyorum" ifadesini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Dünya

Hz Muhammed India Dünya Haberler

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