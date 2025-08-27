Hindistan'da Muson Yağmurları Sel ve Toprak Kaymasına Neden Oldu: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir ve Himaçal Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Yetkililer, 30 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirirken, yağışların devam edeceği ve sakinlerin riskli alanlardan uzak durmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Yağışların devam edeceğini vurgulayan yetkililer, bölge sakinlerine riskli alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
