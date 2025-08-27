Hindistan'da Muson Yağmurları Sel ve Toprak Kaymasına Neden Oldu: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

HİNDİSTAN'da muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymasında 30 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir ile Himaçal Pradeş eyaletlerinde etkili olan yağış, sel ve heyelana neden oldu. Yetkililer, şiddetli yağış nedeniyle bir otoyolun çöktüğünü ve 30 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yağışların devam edeceğini vurgulayan yetkililer, bölge sakinlerine riskli alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.