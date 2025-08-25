Hindistan'da muson yağmurları can aldı: 303 ölü

Hindistan'da muson yağmurları can aldı: 303 ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hindistan'da muson yağmurları can aldı: 303 ölü
Haber Videosu

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle 303 kişi yaşamını yitirdi. Şiddetli yağışlar sel, heyelan ve trafik kazalarına yol açarak büyük yıkımlara neden oldu.

Hindistan'ın kuzeyindeki dağlık Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle 303 kişi yaşamını yitirdi. Himachal Pradesh Eyalet Afet Yönetimi Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 20 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları, heyelanlar ve diğer yağmur kaynaklı olaylarda 155 kişinin, yoğun yağışlar sırasında meydana gelen trafik kazalarında ise 148 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

MUSON YAĞMURLARI ETKİLİ OLDU

Son 2 ayda muson yağmurlarının eyalette geniş çaplı yıkıma neden olduğu belirtilirken, en çok etkilenen bölgelerin Mandi ve Kangra olduğu kaydedildi. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayanlara dikkatli olmaları, gereksiz seyahatlerden kaçınmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Sedat Peker, Minguzzi konusunda sessizliğini bozdu: Ben devletin çocuğuyum

"Devletin yapamadığını yaptı" sözü Sedat Peker'i çok kızdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koç Holding düğmeye bastı! 2 efsane model geri dönüyor

Hayranlarına müjde! 2 efsane model geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.