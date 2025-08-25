Hindistan'da muson yağmurları can aldı: 303 ölü

Hindistan'ın kuzeyindeki dağlık Himachal Pradesh eyaletinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle 303 kişi yaşamını yitirdi. Himachal Pradesh Eyalet Afet Yönetimi Ajansı'ndan yapılan açıklamada, 20 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları, heyelanlar ve diğer yağmur kaynaklı olaylarda 155 kişinin, yoğun yağışlar sırasında meydana gelen trafik kazalarında ise 148 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

MUSON YAĞMURLARI ETKİLİ OLDU

Son 2 ayda muson yağmurlarının eyalette geniş çaplı yıkıma neden olduğu belirtilirken, en çok etkilenen bölgelerin Mandi ve Kangra olduğu kaydedildi. Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayanlara dikkatli olmaları, gereksiz seyahatlerden kaçınmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.