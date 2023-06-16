Hindistan'da Kasırga ve Sel Felaketi: 2 Ölü, 23 Yaralı

Hindistan'da karaya çıkan Biparjoy Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Biparjoy Kasırgası, Hindistan'ın Pakistan sınırında bulunan Gujarat eyaletinde karaya vurdu. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, yollarda hasar meydana geldi. Yaklaşık bin köy elektriksiz kaldı. Kasırganın yol açtığı şiddetli yağış ise seli beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sulara gömüldü. Bhavnagar bölgesinde 2 çoban sel sularına kapılarak hayatını kaybetti, ayrıca 23 kişi yaralandı. Yardım ve kurtarma çalışmaları için acil durum ekipleri görevlendirildi. Bengal dilinde "felaket" anlamına gelen Biparjoy Kasırgasından 8 noktada 1,9 milyondan fazla kişi etkilendi. Hindistan Meteoroloji Departmanı, kuzeybatıya doğru ilerleyen kasırganın önümüzdeki 2 gün boyunca şiddetli yağışlar getireceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, kasırga nedeniyle Hindistan ve komşu Pakistan'da 180 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti. - YENİ DELHİ