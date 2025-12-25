Hindistan'da kaza: 9 ölü, 21 yaralı / Fotoğraf ve video eklendi

HİNDİSTAN'da bir kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, bir kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, bir kamyonun refüjü aşarak karşı yönden gelen yataklı yolcu otobüsüne çarptığını belirterek, çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığını kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'can kayıplarından derin üzüntü' duyduğunu ifade ederek, yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.