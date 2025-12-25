Haberler

Hindistan'da kaza: 9 ölü, 21 yaralı / Fotoğraf ve video eklendi

Hindistan'da kaza: 9 ölü, 21 yaralı / Fotoğraf ve video eklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Başbakan Modi, olaydan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

HİNDİSTAN'da bir kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, bir kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, bir kamyonun refüjü aşarak karşı yönden gelen yataklı yolcu otobüsüne çarptığını belirterek, çarpışmanın ardından otobüsün alev aldığını kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'can kayıplarından derin üzüntü' duyduğunu ifade ederek, yaralıların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
İzlediği yapay zeka videosu hayatını kararttı

İzlediği video hayatını kararttı
Polonya'nın Paris Büyükelçisi sahte diploma soruşturması nedeniyle görevden alındı

Büyükelçi, sahte diploma suçlamasıyla görevden alındı
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı: Bozulmasın diye koydum

Denetime giden ekipler baharat kovasını açınca şaşkınlığa uğradı
Kim Jong Un'un aşırı kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı

Fotoğrafı gören herkes aynı yorumu yapıyor! İşte Kim'in son hali
Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak

Fenerbahçe'de veda! Yıldız isim 10 milyon euroya satılacak