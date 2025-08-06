Hindistan'da Heyelan: 100 Kişi Kayboldu

Hindistan'da Heyelan: 100 Kişi Kayboldu
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Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen heyelanda 100 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Şiddetli yağışlar sonucu gerçekleşen olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

HİNDİSTAN'ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen heyelanda 100 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Dharali bölgesinde etkili olan sağanağın yol açtığı sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, dün şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan heyelanda 100 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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