Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü
Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bulunan bir havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer, yaralıların durumlarının ağır olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HİNDİSTAN'da bir havai fişek fabrikasında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, yaralıların durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya