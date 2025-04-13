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Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 8 ölü

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Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bulunan bir havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer, yaralıların durumlarının ağır olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HİNDİSTAN'da bir havai fişek fabrikasında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki bir havai fişek üretim tesisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, yaralıların durumunun ağır olduğunu açıkladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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