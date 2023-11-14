Hindistan'da Diwali Festivali Coşkuyla Kutlandı

Hindistan'ın dört bir yanındaki milyonlarca Hindu, ışık festivali olarak da bilinen Diwali Festivali'ni Pazar günü coşku ve neşe içinde kutladı. Festival sırasında tapınakları ziyaret eden Hindular, yeni kıyafetler giyerek arkadaşları ve akrabalarına hediyeler verdi. Diwali Festivali esnasında Hindistan'da resmi tatil ilan edildi.

ÇEKİM TARİHİ: 12 Kasım 2023

1. Hindistan Kapısı'ndan çeşitli görüntüler

2. Diwali kutlamalarından çeşitli görüntüler

Hindistan'ın dört bir yanındaki milyonlarca Hindu, ışık festivali olarak da bilinen Diwali Festivali'ni Pazar günü coşku ve neşe içinde kutladı.

Hindu bilginlerine göre festival, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeliyor.

Deepavali diye de bilinen Diwali, Hindistan'ın en büyük festivallerinden biri. İnsanlar evlerini, dükkanlarını, tapınakları ve diğer kamusal alanları ışıklandırarak festivali kutluyor.

Hindular evlerinin dış cephesine fenerler asıp, misafirleri karşılamak üzere evlerinin zeminine renkli tozlarla çiçek desenleri çiziyor. Bunun evlere iyi şans ve refah getireceğine inanılıyor.

İnsanlar ayrıca toprak kandiller yakıp, havai fişek patlatıyor.

Hindular festival sırasında tapınakları ziyaret edip, yeni kıyafetler giyerek arkadaşları ve akrabalarına hediyeler veriyor.

Festival sırasında ibadet eden Hindular ayrıca aileleriyle bir araya gelerek özenle hazırlanmış yemeklerin tadını çıkarıyor ve komşularına ve arkadaşlarına şekerleme dağıtıyor.

Diwali Festivali esnasında Hindistan'da resmi tatil ilan ediliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)