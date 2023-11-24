Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan işçilerin kurtarma çalışmalarına ara verildi

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde çöken tünelde mahsur kalan 41 işçiyi kurtarma çalışmalarının 12'inci gününde, çalışan makinelerin bulunduğu platformun güçlendirilmesi için kısa bir ara verildiği açıklandı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım'da inşaatı süren tünelin çökmesi sonucu mahsur kalan 41 işçiyi kurtarma çalışmalarının 12'inci gününde, burgu makinesiyle açılmaya başlanan koridor çalışmasına ara verildi. Burgu makinesinin bulunduğu platformun titreşim yaymaması için güçlendirileceğini belirten yetkililer, işçilerin genel olarak durumunun iyi olduğunu ifade etti. Ulusal Afet Yönetimi Kurumu üyesi Syed Ata Hasnain, çalışmalarla ilgili dün yaptığı açıklamada mahsur kalan kişilerin güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu ve operasyonu bir zaman çizelgesine sınırlamanın yanlış olacağını belirtti.

EYALET BAŞBAKANI ÇALIŞMALARI BÖLGEDEN TAKİP EDİYOR

Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, dün yaptığı açıklamada kurtarma operasyonunun takibi için bölgeye bir ofis kurduğunu ifade etti. İşçiler ile endoskopik kamera ve telsiz yardımıyla iletişimde olduklarının altını çizen Singh, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve güvenli bir şekilde çıkarılacaklarını belirtti. Yetkililer, işçilere daha küçük çaplı borularla sıcak yemek ve oksijen sağlandığını ayrıca vurguladı.