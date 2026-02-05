Hindistan'da çocuğun midesinden "hulk" çıktı

Hindistan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan küçük bir çocuğun midesinden, yapılan ameliyatla ünlü çizgi film karakteri Hulk'un oyuncağı çıkarıldı. Röntgen filmlerinde fark edilen sert cismin, çocuğun oyun sırasında yuttuğu bir aksiyon figürü olduğu anlaşıldı.

NASIL YUTTUĞUNU KİMSE ANLAMADI

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan çocuğun, bu kadar sert ve büyük bir nesneyi nasıl yutabildiği ise doktorlar arasında hayret uyandırdı.