Haberler

Hindistan'da çocuğun midesinden "hulk" çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da bir çocuğun midesinden ameliyatla, çizgi film karakteri Hulk'un oyuncağı çıkarıldı. Küçük çocuğun oyuncağı nasıl yutabildiği merak konusu oldu.

Hindistan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan küçük bir çocuğun midesinden, yapılan ameliyatla ünlü çizgi film karakteri Hulk'un oyuncağı çıkarıldı. Röntgen filmlerinde fark edilen sert cismin, çocuğun oyun sırasında yuttuğu bir aksiyon figürü olduğu anlaşıldı.

NASIL YUTTUĞUNU KİMSE ANLAMADI

Başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan çocuğun, bu kadar sert ve büyük bir nesneyi nasıl yutabildiği ise doktorlar arasında hayret uyandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu

Dünyanın gözü bu görüşmede! Yeri ve saati netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti

En-Nesyri bu kez ağlattı
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, 'Yazıklar olsun' diye isyan etti

1500 filmi olan emektar oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık
Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil

Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Epstein hayranı çıkan ünlü filozoftan tartışmalı tavsiyeler

Epstein hayranı çıkan ünlü filozoftan skandal tavsiyeler
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti

En-Nesyri bu kez ağlattı
Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı

Küme düşme potasına girince arkasına bakmadan kaçtı
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer