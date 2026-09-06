Yeni Delhi'de Bina Çöktü: 2 Ölü

HİNDİSTAN'ın Satya Niketan bölgesinde çok katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Hindistan polisi, bugün saat 13.30 sıralarında başkent Yeni Delhi'nin Satya Niketan bölgesinde çok katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Binanın bodrum katında onarım çalışmaları yürütüldüğü sırada çöktüğünü belirten yetkililer, Ulusal Afet Müdahale Gücü ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı