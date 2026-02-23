Hindistan, İran'daki Vatandaşlarına Ülkeyi Terk Etmelerini Tavsiye Etti

(ANKARA) - Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği, İran'daki güvenlik gelişmeleri nedeniyle ülkede bulunan Hindistan vatandaşlarına İran'dan ayrılmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Büyükelçilik tarafından 23 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan duyuruda, Hindistan hükümetinin 5 Ocak tarihli açıklamasının devamı niteliğinde, İran'da bulunan öğrenciler, hacılar, iş insanları ve turistlerin ticari uçuşlar dahil mevcut ulaşım imkanlarını kullanarak ülkeden ayrılmalarının önerildiği bildirildi.

Açıklamada, 14 Ocak tarihli uyarı da hatırlatılarak Hindistan vatandaşları ile Hindistan kökenli kişilerin gerekli dikkat ve tedbirleri almaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, büyükelçilikle iletişim halinde olmaları ve gelişmeleri yerel medya üzerinden takip etmeleri istendi.

Vatandaşların, pasaport ve kimlikler başta olmak üzere seyahat ve göçmenlik belgelerini her zaman yanlarında ve erişilebilir durumda bulundurmaları gerektiği, yardıma ihtiyaç duyanların büyükelçilikle iletişime geçebileceği belirtildi.

Büyükelçilik ayrıca İran'da bulunan ancak henüz kayıt yaptırmamış Hindistan vatandaşlarına çevrim içi kayıt sistemine başvurmaları çağrısı yaptı. İran'daki internet kesintileri nedeniyle kayıt işlemini gerçekleştiremeyenlerin ise işlemleri Hindistan'daki aileleri aracılığıyla tamamlayabilecekleri ifade edildi.

Acil durumlar için büyükelçiliğin telefon hatları ve e-posta adresinin vatandaşların kullanımına açık olduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA