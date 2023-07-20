Hindistan bu cinayeti konuşuyor! Yılan terbiyecisi kiraladılar, iş insanını kobrayla öldürdüler

Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir cinayet gerçekleşti. Haldwani kentinde 30 yaşındaki bir iş insanı, aralarında kız arkadaşı ve yılan terbiyecisinin de olduğu 5 kişi tarafından cinayete kurban gitti. İş insanını kobra yılanı ile öldüren şüphelilerden 4 kişi firar ederken yılan terbiyecisi tutuklandı.

Hindistan'da bir iş insanı kobra yılanı ile öldürüldü. Ülkede gündem olan cinayete ilişkin soruşturma sürerken, iş insanının kız arkadaşı ve 3 kişi kayıplara karıştı. Öte yandan yılan terbiyecisi ise polis tarafından yakalandı.

BACAĞINDA YILAN ISIRIĞI TESPİT ETTİLER

Hindustan Times'da yer verilen habere göre, Haldwani kentinde yol kenarında aracı içinde ölü olarak bulunan iş insanının bacağında yılan ısırığını tespit eden polis, olayı soruşturduğunda kan donduran bir iddia ile karşılaştı.

YILAN ISIRIĞIYLA ZEHİRLEMİŞLER

İş insanının kız arkadaşı ve 3 kişinin anlaşarak bir yılan terbiyecisi kiraladığı ve iş insanı Ankit Chauhan'ı yılan ısırığıyla zehirleyerek öldürdüğü ortaya çıktı.

4 KİŞİ ARANIYOR

Yılan terbiyecisi polis tarafından yakalanıp tutuklanırken diğer 4 kişinin ise arandığı bildirildi. Kobra yılanı ile işlenen cinayet ise ülkede gündem oldu.