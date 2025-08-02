Hindistan Başbakanı Mori: Pakistan yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek

Hindistan Başbakanı Mori: Pakistan yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek
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Hindistan ve komşusu Pakistan arasında gerilim yeniden tırmandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin yerli üretim füzelerini hatırlatarak Pakistan'ı tehdit etti. Modi, "Pakistan yeni bir yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek."

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yerli üretim füzelerine dikkati çekerek, "Pakistan yeni bir yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek." ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN'DAN PAKİSTAN'A TEHDİT

Hindustan Times'ın haberine göre, Modi, Uttar Pradeş eyaletindeki Varanasi kentinde düzenlenen mitingde konuştu. Modi, ülkesinin savunma kapasitesinin arttığına işaret ederek, "Sindoor Operasyonu" sırasında dünyanın Hindistan'ın yerli silahlarının gücünü, hava savunma sistemlerinin etkinliğini ve insansız hava araçlarının başarısını gördüğünü iddia etti.

"YERLİ ÜRETİM SİLAHLARI ORDUNUN TEMEL GÜCÜ HALİNE GELECEK"

BrahMos füzesinin " Hindistan'ın düşmanları üzerinde korku yarattığını" öne süren Modi, Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde birçok savunma firmasının üretim tesisleri kurduğunu ve bu sayede "yerli üretim silahların ordunun temel gücü haline geleceğini" dile getirdi.

"YANLIŞ ADIM ATARLARSA BRAHMOS FÜZELERİ TERÖRİSTLERİ YOK EDECEK"

Modi, BrahMos füzelerinin yakın zamanda Uttar Pradeş'in başkenti Lucknow'da da üretileceğini vurgulayarak, "Pakistan yeni bir yanlış adım atarsa BrahMos füzeleri teröristleri yok edecek." ifadesini kullandı. BrahMos füzesi, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) ile Rusya'nın NPO Mashinostroyenia kuruluşu arasında ortak girişimle geliştiriliyor. Füze, kara, deniz ve hava platformlarından fırlatılabiliyor, 400 kilometreye kadar menzil sunuyor.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN ÇATIŞMASI

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan topraklarına ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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