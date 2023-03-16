Herkes bu kadını konuşuyor! Kendi sütünden ürettiği sabunları 100 bin dolara satarak fabrika kurdu

Amerika'nın Ohio'ya eyaletinde ilginç bir olay gerçekleşti. 31 yaşındaki bir kadın, kendi sütünden yaptığı sabunları satarak, şimdiye kadar 100 bin dolar kazanç sağladığını ifade etti. Zamanla işleri büyüten kadın, diğer kadınlardan satın aldığı sütleri de kullanarak, sabun üretimi yaptığı bir fabrika kurdu.

Amerika, Ohio eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Taylor Robinson'u konuşuyor.

İlk çocuğuna hamile olduğu esnada sütünün fazla geldiğini belirten Robinson'a bir arkadaşı, fazla gelen sütünü değerlendirebileceğini söyledi.

ARKADAŞININ GARİP İSTEĞİ

Robinson'ın arkadaşı, kendisinden fazla sütüyle sabun yapmasını istedi. Bu istek, başlarda tuhaf gelse de arkadaşının tavsiyesi üzerine kendi sütünden yaptığı sabunu satan Taylor, işleri zamanla büyüttü.

100 BİN DOLAR KAZANDI

Üç çocuk annesi olan Taylor Robinson, şimdiye kadar kendi sütünden yapıp sattığı sabunlardan 100 bin dolarlık gelir elde ederken, kendine ait bir sabun fabrikası da kurdu.

DİĞER KADINLARIN SÜTÜNÜ SATIN ALIYOR

Fabrikasında diğer kadınlardan satın aldığı sütleri kullanarak sabun üretmeye devam eden Robinson'ın üretimini gerçekleştirdiği sabunların, cilt kızarıklığı, kuruluğu ve diğer cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor.