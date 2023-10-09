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Hazırlıksız yakalandılar! Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerine baskın düzenlediği an

Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın silahlı kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı operasyonla devam ederken bölgeden yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Bölgeden gelen bir görüntüde Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerine baskın düzenlediği anlar yer alıyor.