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Hazırlıksız yakalandılar! Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerine baskın düzenlediği an

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Gazze'yi kontrol eden Hamas'ın silahlı kanadı olarak bilinen Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik başlattığı operasyonla devam ederken bölgeden yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Bölgeden gelen bir görüntüde Kassam Tugayları'nın İsrail askerlerine baskın düzenlediği anlar yer alıyor.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in güney bölgelerine başlattığı "Aksa Tufanı" adlı operasyondan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Çatışmaların şiddetlendiği bölgeden gelen bir görüntüde Kassam Tugayları'nın metruk bir alanda dinlendiği gözlenen İsrail askerlerine saldırdığı anlar yer alıyor. Saldırı karşısında hazırlıksız yakalanan İsrail askerlerinin o esnadaki panik anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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