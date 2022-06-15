Hayvanat bahçesinde canından oldu! Sevmek için uzandığı kaplan, kolunu kopardı - Haberler

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Hayvanat bahçesinde canından oldu! Sevmek için uzandığı kaplan, kolunu kopardı

Haberler.com - Emre İliksiz - Dünya
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Meksika'da bir hayvanat bahçesinde çalışan bir genç, kafesin içinde bulunan kaplanı yemek verdiği sırada boynunu okşayarak sevmek istedi. Ancak sakin görünen kaplan, bir anda gencin koluna dişlerini geçirerek kopardı. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Meksika'nın Periban şehrindeki bir özel hayvanat bahçesinde çalışan 23 yaşındaki José de Jesús, kafeste bulunan kaplana yemek verirken hayvanın boynunu okşamaya başladı. O sırada kaplan, talihsiz adamın koluna dişlerini geçirdi.

KOLUNU KOPARDI

Kameraya anbean yansıyan o anlarda acı içinde çığlıklar atan genç, kaplanın kolunu koparmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır kan kaybı yaşayan Jose, tedavi altına alındıktan bir kaç saat sonra hayatını kaybetti.

KAPLANIN SAHİBİNİN TİMSAH VE ASLANI DA VAR

Hayvanın sahibi, yerel medyaya yaptığı açıklamada kaplana sahip olmak için tüm yasal izinlere sahip olduğunu söyledi. Kaplanın sahibinin aynı hayvanat bahçesinde bir timsahı ve aslanı da bulunuyor.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

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