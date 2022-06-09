Hayvanat Bahçesi'nde korku dolu saniyeler! Orangutan bacağından kilitlediği adamı rehin aldı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Hayvanat Bahçesi'nde meydana gelen olay, izleyenlerin dahi ürkmesine neden oldu. Bir orangutan, kendisini ziyaret etmeye gelen ziyaretçiyi bacağından kilitledikten sonra rehin aldı.
Hayvanat bahçelerinde zaman zaman çeşitli kazalar meydana geliyor. Fakat bu sefer bir hayvanat bahçesinde meydana gelen olayın daha önce eşi benzeri görülmedi.
YANINA KADAR YAKLAŞTI
Bir ziyaretçi, hayvanat bahçesini ziyareti sırasında demir parmaklıkların arkasındaki orangutanın yanına ciddi derecede yaklaştı. Orangutan ise hiç beklenmedik bir anda genç adamın ayağını kaptı.
KİLİTLEYİP DAKİKALARCA BIRAKMADI
Orangutan, bacağından kavradığı ve elleriyle kilitlediği genci dakikalarca serbest bırakmadı. Gencin korkusu her halinden belli olurken, arka taraftaki insanlar da genci kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Videonun devamında orangutanın dikkatinin dağıtılması sayesinde gencin kurtulduğu öğrenildi.