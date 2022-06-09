Hayvanat Bahçesi'nde korku dolu saniyeler! Orangutan bacağından kilitlediği adamı rehin aldı - Haberler

Hayvanat bahçelerinde zaman zaman çeşitli kazalar meydana geliyor. Fakat bu sefer bir hayvanat bahçesinde meydana gelen olayın daha önce eşi benzeri görülmedi.

YANINA KADAR YAKLAŞTI

Bir ziyaretçi, hayvanat bahçesini ziyareti sırasında demir parmaklıkların arkasındaki orangutanın yanına ciddi derecede yaklaştı. Orangutan ise hiç beklenmedik bir anda genç adamın ayağını kaptı.

KİLİTLEYİP DAKİKALARCA BIRAKMADI

Orangutan, bacağından kavradığı ve elleriyle kilitlediği genci dakikalarca serbest bırakmadı. Gencin korkusu her halinden belli olurken, arka taraftaki insanlar da genci kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Videonun devamında orangutanın dikkatinin dağıtılması sayesinde gencin kurtulduğu öğrenildi.