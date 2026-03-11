Haberler

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı lav püskürttü

Güncelleme:
DÜNYANIN en aktif yanardağlarından biri olan Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten itibaren devam eden patlamaların ardından yeniden aktifleşti. Son bir yıl içinde 43'üncü kez patlayan yanardağda, yüzlerce metreyi aşan lav sütunları yükselirken, oluşan gaz ve kül bulutlarının geniş bir alana yayıldığı bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), lavın 400 metreye kadar yükseldiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

