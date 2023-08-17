Hatay'da orman yangını kısa sürede söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. İlçeye bağlı Kisecik mevkiinde orman yangını başladı. Yangını gören vatandaşlar orman ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Ormanlık alanda soğutma çalışması devam ediyor.