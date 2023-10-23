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Hatay'da Filistin için dua okundu

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Dünya Haberleri

Hatay'ın Payas ilçesinde, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua okundu. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ve vatandaşlar, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Camisi'nde bir araya geldi. Camide saf tutan vatandaşlar namaz kıldı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua okundu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ve vatandaşlar, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Camisi'nde bir araya geldi.

Camide saf tutan vatandaşlar namaz kıldı.

Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA / Dünya

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