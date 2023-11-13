Hartum'da Şambat Köprüsü Yıkıldı, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Paramiliter Kuvvetler Birbirlerini Suçladı

Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında başkent Hartum'da bulunan Şambat Köprüsü'nün yıkılması nedeniyle suçlamalar yaşandı. SAF, isyancı milislerin köprüyü yıktığını iddia ederken, RSF ise SAF'ı köprüyü yok etmekle suçladı. Çatışmaların devam ettiği bölgede ise binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi yerinden oldu.

ÇEKİM TARİHİ: 11 Kasım 2023

1. Hartum'daki Şambat Köprüsü'nden çeşitli görüntüler

Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) Cumartesi günü başkent Hartum'da önemli bir köprü olan Şambat Köprüsü'nün yıkılmasından dolayı birbirlerini suçladı.

SAF sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, "Güçlerimizin Omdurman ekseni başta olmak üzere sahada ilerleme kaydetmeye başlaması sonucunda, isyancı milisler ülkenin kabiliyetlerini ve altyapısını yok etme planı çerçevesinde bugün (Cumartesi) şafak vaktinde, Omdurman ile Bahri kentlerini birbirine bağlayan Şambat Köprüsü'nü yıktı" ifadelerini kullandı.

Açıklamada köprünün yıkılması, RSF'nin ulus ve halka karşı işlediği "yeni bir suç" olarak olarak nitelenip kınandı.

SAF'ı kilit önemdeki köprüyü yok etmekle suçlayan RSF ise bunun bir "savaş suçu" olduğunu kaydetti.

"Bir köprünün yok edilmesi bize zarar veremez" diyen RSF, sert şekilde yanıt vereceklerine ant içti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin Sudan'daki son durum hakkında 7 Kasım'da yayımladığı rapora göre, 15 Nisan'dan bu yana Hartum ve çevresindeki bölgelerde SAF ile RSF arasında devam eden şiddetli çatışmalarda yaklaşık 9.000 kişi hayatını kaybederken 5,8 milyondan fazla kişi Sudan içinde ve dışında yerlerinden oldu ve 25 milyon kişi de yardıma muhtaç hale geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hartum'dan bildiriyor. (XHTV)