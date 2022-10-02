Hamile kız arkadaşı hakkındaki gerçeği öğrenen adamın resmen dünyası başına yıkıldı

İngiltere'de bir adam, şu sıralar hamile olan kız arkadaşının 6 yıl önce erkek kardeşiyle ilişki yaşadığını öğrenmesi nedeniyle büyük bir yıkım yaşadı.

İngiltere'de bir itiraf sayfasına yapılan itiraf, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İngiliz bir adam, şu sıralar hamile olan kız arkadaşının 6 yıl önce erkek kardeşiyle cinsel ilişkiye varan bir ilişki içerisinde olduğunu öğrendi.

"NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Genç adam, kız arkadaşıyla mutlu bir ilişkileri olduğunu ve bebek beklediklerini ifade etti. Ancak erkek kardeşiyle olan durumu öğrendikten sonra kararsız kaldığını ve ne yapacağını bilemediğini ifade etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları ise itirafta bulunan gence büyük tepki gösterdi. Kızın, bebeğini taşıdığını hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, ayrıca kızın geçmişinin kimseyi ilgilendirmeyeceğini belirtti. Kıza hak verenler kadar, genç adama hak verenlerin sayısı da bir hayli fazla oldu.