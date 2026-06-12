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Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar durdu

Hamburg Havalimanı'nda uçuşlar durdu
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Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda bir kişinin güvenlik bölgesine izinsiz girmesi sonucu uçuşlar geçici olarak durduruldu, terminal tahliye edildi.

ALMANYA'nın Hamburg Havalimanı'nda uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Hamburg Havalimanı polisi tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin acil durum düğmesine basarak güvenlik bölgesine izinsiz giriş yaptığı ve bu nedenle güvenlik alanının tahliye edildiği belirtildi. Tahliye kapsamında güvenlik kontrolünden geçen yolcuların terminale çıkarıldığı ve uçaklardaki bazı yolcuların da indirildiği aktarıldı.

Havalimanı işletmesi, güvenlik tedbirleri nedeniyle tüm kalkışların geçici olarak iptal edildiğini, inişlerin ise sürdüğünü duyurdu. Olayın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü kaydeden yetkililer, yolculardan uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden takip etmelerini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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