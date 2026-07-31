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Hamas'tan 'silahsızlanma' açıklaması: İsrail yükümlülüklerini yerine getirmezse anlaşma uygulanmayacak

Hamas'tan 'silahsızlanma' açıklaması: İsrail yükümlülüklerini yerine getirmezse anlaşma uygulanmayacak
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HAMAS, Gazze'deki silahsızlanma sürecinin İsrail'in bölgeden çekilmesine ve yeniden inşanın ilerlemesine bağlı olduğunu belirterek, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini geciktirmesi veya yerine getirmemesi halinde anlaşmanın hiçbir adımını uygulamayacağını bildirdi.

HAMAS, Gazze'deki silahsızlanma sürecinin İsrail'in bölgeden çekilmesine ve yeniden inşanın ilerlemesine bağlı olduğunu belirterek, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini geciktirmesi veya yerine getirmemesi halinde anlaşmanın hiçbir adımını uygulamayacağını bildirdi.

Hamas'ın müzakere heyeti üyesi Gazi Hamad, Katar medyasına yaptığı açıklamada, Gazze'deki silahsızlanma şartları ve varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Silahsızlanma meselesinin İsrail'in Gazze'den çekilmesine ve bölgenin yeniden inşasındaki ilerlemeye bağlı olduğunu belirten Hamad, sürecin işleyişine dair, "İsrail silahsızlanma konusuna müdahale etmeyecek ve bu görevi ulusal bir komite yürütecek" ifadelerini kullandı.

Nihai anlaşmaya varma sürecindeki görüşmelerin 'zorlu ve çetin' geçtiğini kaydeden Hamad, Hamas'ın ulaşılabilecek en iyi formülü elde etmeye çalıştığını aktardı. Grubun, Filistin halkının haklarını koruma ile temsil edilen ulusal hedeflerine sarsılmaz bir şekilde bağlı kaldığını vurgulayan Hamad, anlaşmanın uygulanma şartlarına dikkati çekti. Olası pürüzler ve İsrail'in tutumuna karşı Hamad, "İsrail işgal güçleri anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmezse, Hamas Gazze barış anlaşmasının hiçbir adımını hayata geçirmeyecektir" uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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