Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS), İsrail'in İran'da çok sayıda noktayı hedef alan hava saldırısı üzerine bir açıklama yaptı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre HAMAS, yayınladığı bildiride, "İşgalci Siyonist rejimin bu sabah İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırı, son derece tehlikeli bir suçtur. Bu, aşırılıkçı Netanyahu kabinesinin, Talmudik hezeyanlarına ve hegemonyacı çabalarına hizmet etmek amacıyla bölgeyi geniş çaplı çatışmalara sürükleme konusundaki ısrarını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"İRAN DİRENİŞE DESTEĞİNİN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

"İran İslam Cumhuriyeti ile tam dayanışmamızı ifade ediyor ve Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Bakıri ve çok sayıda nükleer bilim adamının şehit olmasından dolayı İran liderliğine ve halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SİYONİST REJİM ÜMMETİN MERKEZİ DÜŞMANIDIR"

"İran bugün, Filistin'i ve direnişi destekleyen kararlı duruşu ve bağımsız ulusal iradesine bağlılığı nedeniyle ağır bir bedel ödemektedir. Bu gerçeklik, İslam ümmetinin ve onun canlı güçlerinin bu tehlikeli saldırganlık karşısında birleşik ve koordineli bir tavır almasını gerektirmektedir. Çünkü Siyonist rejim, ümmetin merkezi düşmanıdır ve onunla mücadele, milletlerimizi bu rejimin suçlarından ve yayılmacı planlarından korumak için safların birleştirilmesini ve çabaların artırılmasını gerektiren kader belirleyici bir savaştır."