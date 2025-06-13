Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in kanlı saldırısına ilişkin açıklama yapan Hamas, İran'la tam dayanışma halinde olduğunu duyurarak "İslam ümmetinin ve onun canlı güçlerinin bu tehlikeli saldırganlık karşısında birleşik ve koordineli bir tavır alması gerekmektedir" dedi.

Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS), İsrail'in İran'da çok sayıda noktayı hedef alan hava saldırısı üzerine bir açıklama yaptı.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre HAMAS, yayınladığı bildiride, "İşgalci Siyonist rejimin bu sabah İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırı, son derece tehlikeli bir suçtur. Bu, aşırılıkçı Netanyahu kabinesinin, Talmudik hezeyanlarına ve hegemonyacı çabalarına hizmet etmek amacıyla bölgeyi geniş çaplı çatışmalara sürükleme konusundaki ısrarını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"İRAN DİRENİŞE DESTEĞİNİN BEDELİNİ ÖDÜYOR"

"İran İslam Cumhuriyeti ile tam dayanışmamızı ifade ediyor ve Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Bakıri ve çok sayıda nükleer bilim adamının şehit olmasından dolayı İran liderliğine ve halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SİYONİST REJİM ÜMMETİN MERKEZİ DÜŞMANIDIR"

"İran bugün, Filistin'i ve direnişi destekleyen kararlı duruşu ve bağımsız ulusal iradesine bağlılığı nedeniyle ağır bir bedel ödemektedir. Bu gerçeklik, İslam ümmetinin ve onun canlı güçlerinin bu tehlikeli saldırganlık karşısında birleşik ve koordineli bir tavır almasını gerektirmektedir. Çünkü Siyonist rejim, ümmetin merkezi düşmanıdır ve onunla mücadele, milletlerimizi bu rejimin suçlarından ve yayılmacı planlarından korumak için safların birleştirilmesini ve çabaların artırılmasını gerektiren kader belirleyici bir savaştır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü

İran ordusunun 1 numarası öldürüldü
İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon

İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Netanyahu'dan İsraillilere 'Sığınak' uyarısı: Bedava savaş yoktur

Netanyahu'dan İsraillilere "Sığınak" uyarısı: Bedava savaş yoktur
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti

İran masayı devirdi! Trump'ın mesajını bile görmezden geldiler
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı

Kimse beklemiyordu! Dursun Özbek Fenerbahçeli efsaneye imza attırdı
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki

AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına ilk yorum
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.