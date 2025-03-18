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Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında onlarca sivil hayatını kaybederken Hamas'tan ilk açıklama geldi. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozduğunu ifade eden Hamas, BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yaptı.

Ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine hava saldırısı düzenledi.

Kanlı saldırıda en az 232 kişi hayatını kaybederken Hamas'tan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak ihlal ettiğini belirten Hamas yetkilileri, BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yaptı.

"HAİNCE SALDIRILARDAN SİYONİST NAZİ İŞGALCİLERİNİ SORUMLU TUTUYORUZ"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtildi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

ARABULUCULARA ÇAĞRI YAPTILAR

Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." denildi.

BM GÜVENLİK KONSEYİNE ACİL TOPLANMA ÇAĞRISI

Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.

Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu. Öte yandan Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.

Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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