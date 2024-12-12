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"Hamas ateşkes için kritik talebinden vazgeçti" iddiası

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Gözler Suriye'deki iç savaşa çevrilmişken Gazze'de de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Daha önce İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içermeyen bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeyeceğini bildiren Hamas'ın kritik talebinden vazgeçtiği öne sürüldü.

Gözler Suriye'deki Esad sonrası döneme çevrilmişken, Gazze'de de sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD medyasına konuşan Arap arabulucular, Hamas'ın Gazze'de ateşkes anlaşması için kritik bir talebinden vazgeçtiğini ve İsrail askerlerinin ateşkes süresince geçici olarak Gazze'de kalmasına izin vereceğini iddia etti.

HAMAS KRİTİK TALEBİNDEN VAZGEÇTİ İDDİASI

İsrail'in Gazze'deki saldırıları binlerce cana mal olurken, bölgede ateşkes sağlanması için müzakereler devam ediyor. ABD merkezli Wall Street Journal Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Arap arabulucular, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması için kilit bir talebinden vazgeçtiğini ve İsrail askerlerinin ateşkes süresince geçici olarak bölgede kalmasına izin vereceğini iddia etti.

60 GÜNLÜK ATEŞKES

Arabulucular, İsrail ve Hamas'ın aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu 30 esirin serbest bırakılacağı 60 günlük bir ateşkesi değerlendirdiğini, İsrail'in de esirlere karşılık Filistinli tutukluları serbest bırakacağını ve Gazze'ye daha fazla miktarda insani yardım girmesine izin vereceğini söyledi.

"ESİRLER SERBEST KALACAK"

Hamas'ın pazar günü aralarında ABD vatandaşları, kadınlar, yaşlılar ve sağlık sorunları olanları içeren bir esir listesi sunduğunu bildiren haberde, listede yaşamını yitirmiş 5 esirin isminin de yer aldığı aktarıldı. Esirlerin anlaşmanın yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra serbest bırakılacağı ifade edildi.

"İSRAİL KADEMELİ OLARAK ÇEKİLECEK"

Haberde, İsrailli müzakerecilerin ateşkesin ilk aşamasında daha fazla esirin serbest bırakılması için baskı yaptığını ve Philadelphia Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmeyi kabul ettikleri belirtiliyor. İsrail'in arabuluculara Gazze'nin bazı bölgelerinde askerlerini yeniden konuşlandıracağını söylediği ancak şeridin kuzeyi de dahil olmak üzere bölgedeki varlığını kısıtlama önerisini reddettiği belirtiliyor.

TEL AVİV ESNEKLİK GÖSTEREBİLİR

Bir Arap diplomat ise dün Times of Israel'e yaptığı açıklamada, tarafların İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'yi sınırlayan ve ikiye bölen Philadelphia ve Netzarim koridorlarından çekilme şartları konusunda esneklik göstermeye istekli olduklarına dair işaretler olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Hamas aylardır Gazze'deki savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi ve İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içermeyen bir anlaşmayı kabul etmeyeceği konusunda ısrar ediyordu.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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