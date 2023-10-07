Hamas'ın saldırısı sonrası ülkeden kaçmak isteyen İsrailliler havalimanlarına akın etti

İsrail-Gazze hattında tansiyon bu sabah saatlerinde yükseldi. Hamas'ın askeri kanadı, operasyon başlatarak İsrail topraklarına girdi. Çatışmalarda 5 İsrailli hayatını kaybederken 100'den fazla kişi yaralandı. Bölgede şiddet dozu artarken ülkeden kaçmak isteyen İsrailliler havalimanlarına akın etti.

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlattı. İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatan Hamas, İsrail topraklarına girerek saldırıya geçti. Bölgede çatışmaların şiddeti artarken, 5 İsrailli hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Ülkede yaşanan gerilim sonrası birçok İsrailli ülkeden kaçmanın yollarını aramaya başladı.

İSRAİLLİLER PANİKLE HAVALİMANLARINA KAÇIYOR

Hamas'ın başlattığı operasyon sonrası İsrail vatandaşları panikle ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Yüzlerce İsrailli can havliyle havalimanlarına akın etti. Ben Gurion Havalimanında ve Tel Aviv'in genelinde sirenler çalmaya başlandı.

HERZOG'UN AÇIKLAMASI DURUMU ÖZETLİYOR

Bölgede yaşanan çatışmalar sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bir açıklama yaptı. Zor bir dönemde geçtiklerini belirten Herzog, "Kendimizi korumak için her şeyi yapacağız" dedi.

İSRAİL ORDUSU "SAVAŞ DURUMU ALARMI" İLAN ETTİ

Saldırıların ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler vurulurken, "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadesi de kullanıldı.