Hamas'ın İsrail kontrol noktasına düzenlediği saldırıyı üstlendi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün Batı Kudüs'te bir İsrail kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıyı üstlendi.

Kassam Tugayları, Batı Kudüs'te 1 İsrail askerinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı saldırının ardından Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Batı Şeria'daki Kassam Tugayları'na bağlı bir grubun bugün, Beytüllahim'in kuzeyi ile Kudüs'ün güneyi arasında yer alan bir askeri kontrol noktasında İsrail güçlerine saldırı düzenlediği ifade edildi.

"Gazze'de akan kanın intikamını almak için düzenlendiği" belirtilen saldırıda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

İsrail güvenlik güçleri daha önce yaptıkları açıklamada, Batı Kudüs'te bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 İsrail askerinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını, saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 Filistinlinin de öldürüldüğünü bildirmişti.