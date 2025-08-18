Hamas'tan son ateşkes teklifine onay

Hamas'tan son ateşkes teklifine onay
Güncelleme:
Ateşkes görüşmeleri için Mısır'da olan Hamas heyeti, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılması şartlarının yer aldığı ateşkes teklifi kabul ettiğini arabuluculara iletti.

GAZZE'DE 60 GÜNLÜK ATEŞKES TEKLİFİ

Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıkladı.

HAMAS TEKLİFİ KABUL ETTİ

İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin devam eden dolaylı görüşmelerde yeni bir gelişme yaşandı. Adı açıklanmayan Filistinli bir yetkili, arabulucuların Mısır'daki Hamas heyetine, 60 günlük bir ateşkes ve rehinelerin iki grup halinde serbest bırakılmasını öngören yeni bir teklif yaptığını açıkladı. Yetkili, "Teklif, kalıcı ateşkes müzakerelerini başlatmak için bir çerçeve anlaşması" ifadelerini kullanarak, Hamas'ın kendi içinde ve diğer Filistinli grupların liderleriyle istişarelerde bulunarak arabulucuların yeni teklifini gözden geçireceğini belirtti. Teklifle ilgili Hamas'ın tutumu belli oldu. Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini arabuluculara iletti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bunlar zaman kazanma numaralarından başka bırsey degıl

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAmerican:

Hamas doğru yolu seçmişdir. Hamas ABD yi seviyor gibi yapmalı.. taaki ABD onu zengin yapdı. Tebrik ediyorum Hamas ı. Doğru yoldan yani bu yoldan DEVAM. 60 gün sonra 180 günlük ateşkes daha sağla. Sonra use savaşı temelli durdur. Hamas a öpücükler. ABD yi sevmesini öğren. ABD de bol bol para var. Yararlı olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
