Hamas, Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerinin Durduğunu Açıkladı

HAMAS, Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu ve ara buluculardan yeni bir teklif almadığını bildirdi.

Hamas, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da müzakere heyetine yönelik düzenlediği suikast girişiminin ardından Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu ve ara buluculardan yeni bir teklif almadığını duyurdu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, kardeş ara buluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder" ifadesi kullanıldı.