Haberler

Hamas, Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerinin Durduğunu Açıkladı

Hamas, Gazze'deki Ateşkes Müzakerelerinin Durduğunu Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in müzakere heyetine yönelik suikast girişiminin ardından Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu ve yeni bir teklif almadığını duyurdu.

HAMAS, Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu ve ara buluculardan yeni bir teklif almadığını bildirdi.

Hamas, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da müzakere heyetine yönelik düzenlediği suikast girişiminin ardından Gazze'de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu ve ara buluculardan yeni bir teklif almadığını duyurdu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, kardeş ara buluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an

Kavgada yeni görüntüler!! Gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
Erdoğan'ın başdanışmanı açıkladı! İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım

Erdoğan'ın Başdanışmanı açıkladı! İşte süreçte atılacak 7 adım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.